Після боїв під Ізюмом у лісі ховаються 200 окупантів-дезертирів, їх розшукують командири

Триває 117 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Під Ізюмом, що на Харківщині, близько 200 загарбників після боїв із ЗСУ вдались до дезертирства та переховуються у лісі.

Про це повідомила чинна влада Борівської громади, що в Ізюмському районі, яка наразі перебуває під окупацією росіян. На своїй сторінці у телеграмі селищна рада розповіла про те, що відбувається безпосередньо у Боровій та наближених населених пунктах станом на 20 червня.

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Близько 200 росіян ховаються у лісі під Ізюмом

Борівщина все ще перебуває в окупації – бойові дії на території громади не ведуться, втім селищем та іншими населеними пунктами поблизу проїжджає чимало ворожої техніки разом з російськими окупантами.

Зазначається, що у село Гороховатка зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом, – звідти вони повернулись поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою. Наразі окупанти розселились по селу для тимчасової реабілітації.

Є інформація, що близько 200 окупантів після заходу у село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів,

– йдеться у повідомленні Борівської селищної ради.

Разом з тим з Куп'янського напрямку, за інформацією влади селища, через Борову, Піски-Радьківські й далі у бік Донецької області сунуть нові колони росіян. Те ж саме спостерігається з боку Луганської області через Чернещину і Дружелюбівку на Лиман. Частина військ ворога при цьому осідає у лісах поблизу села Піски-Радьківські.

Ситуація в окупованій Борівській громаді

У повідомленні Борівської селищної ради йдеться, що окупанти розселяють у квартири і будинки борівчан, які тимчасово виїхали унаслідок воєнних дій та окупації, переселенців з Донецької та Луганської областей.

Наголошується, що такі випадки наразі є поодинокими, втім реальними. Зокрема, відомо про заселення людей зі Святогірська, Сєвєродонецька та Лиману у домівки місцевих мешканців. Схожі випадки зафіксовані також у селі Підлиман.

Евакуація населення

Попри складну ситуацію, жителі окупованих населених пунктів Борівського району не полишають спроб евакуюватись на підконтрольні Україні території. Завдяки зусиллям багатьох небайдужих людей, щопонеділка відбувається вивезення місцевих мешканців через Печеніги.

20 червня евакуація, на жаль, проходила з ускладненнями. Безліч людей на російських блокпостах окупанти змусили повертатись назад, а чоловіків не випускали навіть з довідками про інвалідність. При цьому онкохворим та людям з іншими тяжкими захворюваннями загарбники цинічно рекомендують їхати лікуватись у Росію.

Раніше виїхати з-під окупації можна було всім неповнолітнім борівчанам, втім тепер окупанти пропускають дітей лише до 14 років. Ті, кому вдалось прорватися, були змушені йти пішки близько 5 кілометрів. При цьому у декількох громадян росіяни забрали українські паспорти.

Як би росіяни не намагалися втримати людей в окупації, прагнення справжніх українців до волі і любов до рідної землі вони стримати і побороти не зможуть ніколи. Віримо у перемогу і ЗСУ,

– підсумували у Борівській селищній раді.

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