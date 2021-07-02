Після "департаменту війни" у прокурора Мамедова забрали доступ до держтаємниці
Джерело:"Українська правда"
У заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуза Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.
1 липня стало відомо, що тепер цим так званим "департаментом війни" опікуватиметься особисто Венедіктова. І цього ж дня з'явилася інформація, що Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.
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Мамедов не матиме доступу до держтаємниці
Спершу журналістка й правозахисниця Ольга Решетилова у фейсбуці написала про це: "Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова".
Ще раз. Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці,
– наголосила Решетилова.
Згодом УП отримала підтвердження цієї інформації у правоохоронних органах.
Чому навколо Мамедова відбуваються такі рухи в Офісі генпрокурора
За припущенням Решетилової, Мамедова хочуть усунути через те, що саме він очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team щодо збиття літака рейсу MH17. А 17 липня – роковини цієї трагічної події.
Утім, сама ж правозахисниця такі причини вважає "абсолютно надуманими".
Коротко про скандал в Офісі генпрокурора
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова, як стало відомо 30 червня, передала Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ("департамент війни") від Гюндуза Мамедова до Максима Якубовського. Утім, вже наступного дня, 1 липня, Венедіктова забрала цей департамент під своє керівництво.
- Щодо персони Якубовського – вона неоднозначна. Адже Максим Якубовський працював при "Українському виборі" Віктора Медведчука. А саме Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту розслідує справу "Українського вибору" (деякий членів організації підозрюють у державній зраді).