Після "департаменту війни" у прокурора Мамедова забрали доступ до держтаємниці 

У заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуза Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

1 липня стало відомо, що тепер цим так званим "департаментом війни" опікуватиметься особисто Венедіктова. І цього ж дня з'явилася інформація, що Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.

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Мамедов не матиме доступу до держтаємниці

Спершу журналістка й правозахисниця Ольга Решетилова у фейсбуці написала про це: "Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова".

Ще раз. Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці,

– наголосила Решетилова.

Згодом УП отримала підтвердження цієї інформації у правоохоронних органах.

Чому навколо Мамедова відбуваються такі рухи в Офісі генпрокурора

За припущенням Решетилової, Мамедова хочуть усунути через те, що саме він очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team щодо збиття літака рейсу MH17. А 17 липня – роковини цієї трагічної події.

Утім, сама ж правозахисниця такі причини вважає "абсолютно надуманими".

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