В Одеській області 18 липня трапилися одразу дві великі ДТП, в яких загалом загинули 8 людей, а ще 5 постраждали. Через це в обласній поліції вирішили цілодобово контролювати окремі ділянки дороги.

Контролюватися будуть усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного й регіонального значення, повідомляє поліція Одеської області.

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Правоохоронці мають на меті контролювати дотримання правил дорожнього руху водіями. Зокрема водіями транспортних засобів, що виконують пасажирські перевезення.

Також поліція має на меті виявляти порушників обмеження швидкості й тих, хто створює аварійні ситуації на дорозі, вдаючись до порушень правил руху.

Крім цих заходів, працівники поліції мають намір вести й виховну роботу. Так, вони будуть роз'яснювати учасникам дорожнього руху про недопущення порушень правил дорожнього руху.

Смертельні ДТП на Одещині 18 липня: коротко