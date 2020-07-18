Після двох смертельних ДТП на Одещині вводять цілодобове патрулювання поліції
В Одеській області 18 липня трапилися одразу дві великі ДТП, в яких загалом загинули 8 людей, а ще 5 постраждали. Через це в обласній поліції вирішили цілодобово контролювати окремі ділянки дороги.
Контролюватися будуть усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного й регіонального значення, повідомляє поліція Одеської області.
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Правоохоронці мають на меті контролювати дотримання правил дорожнього руху водіями. Зокрема водіями транспортних засобів, що виконують пасажирські перевезення.
Також поліція має на меті виявляти порушників обмеження швидкості й тих, хто створює аварійні ситуації на дорозі, вдаючись до порушень правил руху.
Крім цих заходів, працівники поліції мають намір вести й виховну роботу. Так, вони будуть роз'яснювати учасникам дорожнього руху про недопущення порушень правил дорожнього руху.
Смертельні ДТП на Одещині 18 липня: коротко
- Перша трапилася в Ізмаїльському районі на півдні області. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули 6 людей. Ще троє людей постраждали, серед них дворічна дитина.
- Ще одна ДТП трапилася на трасі Одеса – Рені. Тут зіткнулися "Газель" і вантажівка. Через аварію загинули двоє людей, а ще двох госпіталізували.