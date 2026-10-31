Після евакуації з Олешок українці перетнули кордон на Чернігівщині: щемливі кадри зустрічі

Україна провела гуманітарну операцію з порятунку людей в окупованих Олешках на Херсонщині. Під час тимчасового режиму тиші на Херсонському напрямку розмінували дороги, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали людей, які потребували допомоги.

Україна провела гуманітарну операцію з порятунку людей в окупованих Олешках на Херсонщині. В межах гуманітарної місії в Олешках Херсонської області з міста евакуйовано понад 750 жителів. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп в мережі Х.

Серед евакуйованих і дядько Микола, повернення якого чекала його племінниця Ірина.

Ми раді, що нарешті воз'єдналися, у нас ще буде довги шлях на відновлення. Йому важко все. Це коли твоє коріння залишилось там, а тебе виривають. Навіть не так стіни, як твоє відчуття в тих стінах. І це боляче відпускати,

– каже Ірина.

"Чесно кажучи, я ще там, у мене думки всі там. Дуже довга дорога була", – каже дядько Микола.

Ірина нарешті дочекалась на повернення свого дядька Миколи: відео

Люди розповідають, як пройшла дорога і як тримали звязок з Україною в окупації.

Катерині Соляр привіт! Ми в окупаціїї тільки її і дивились. Мандраж перед евакуацією був, а так дорога пройшла нормально,

– каже евакуйований чоловік.

Чоловік розповідає, які телеканали дивилися люди в Олешах: відео

Ми не вспіли виїхати, як уже розстріляли машину з цивільними, а будуть потім казати що це українці зробили. Там неспокійно весь час. Я так утомлялась, що не хотілась жити, – плакала жінка, яка виїхала разом з хворим чоловіком.

Жінка розказує про важке життя окупації: дивіться відео

Люди їхали зі своїми домашніми тваринами, які теж стійко перенесли дорогу.

Дочекались на повернення в Україну і домашні тваринки: фото