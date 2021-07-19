"Пливуть" відразу 2 станції: у Києві затопило метро – відео

19 липня 2021 , 12:39
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Джерело:

24 канал

У Києві у понеділок, 19 липня, після потужної зливи вода затопила відразу 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Обидві станції закрили для відвідувачів.

"Берестейська станція"

Пресслужба "Київського метрополітену" розповіла, що станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин (потрапляння води в касову залу станції). 

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Наразі на місці працюють фахівці.

Станцію "Берестейська" затопило: дивіться відео

Станція "Академмістечко"

За даними Kyiv Metro Alerts, станцію "Академмістечко" закрили також через потрапляння води у касу. Час відновлення роботи станції повідомлять згодом.

"Академмістечко" затопило: дивіться відео

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