Після націоналізації "Сенс Банку" бюджет втратить до 5 мільярдів гривень: ЗМІ

Націоналізація "Сенс Банку" суттєво змінює ситуацію із легальним проведенням платежів від любителів азартних ігор. Внаслідок цього Україна може втратити кілька мільярдів гривень податкових відрахувань від грального бізнесу.

За даними джерела "Інформатора", державні банки, хоч і є формальними учасниками гемблінгових операцій, насправді не поспішають обслуговувати такі транзакції. Під загрозою опинилися близько 5 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету, які в умовах війни Україні вкрай необхідні.

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"Подібні транзакції є високоризиковими, у класифікаторі MCC мають код 7995, їх процесинг дозволений обмеженій кількості банків і вимагає купу спеціальних дозволів, як з боку НБУ, так і з боку Mastercard/Visa", – пояснює видання.

Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний "Укргазбанк" та два комерційні – "Сенс Банк" та банк Конкорд.

"Укргазбанк" де-факто обслуговуванням гемблінгових операцій не займався.

Не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку",

– уточнює "Інформатор".

Тепер до розряду державних переходить і "Сенс". Тож імовірно, що гемблінг-установам теж стане в ньому дискомфортно, йдеться у публікації. Відтак єдиним комерційним гравцем залишається лише Конкорд Банк.

Видання акцентує на тому, що казино в Україні тепер матимуть рівно два варіанти проведення платежів.

Перший – це перейти в працюючий Конкорд Банк, який є відносно невеликою установою і на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно, і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.

Другий варіант – повністю перейти в тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг.