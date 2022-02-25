Після обстрілу дитсадка в Охтирці є поранені та загиблі: серед них – діти

Місто Охтирка, що на Сумщині, 25 лютого обстріляли війська Росії. Внаслідок удару по дитячому садку є загиблі та поранені.

Попередньо відомо, що поранення отримали двоє дітей. Про це повідомила Сумська військова адміністрація.

Зауважте Охтирка повністю перейшла під контроль ЗСУ

Після обстрілу дитсадка в Охтирці поранено 8 людей, серед них є діти

Війська Росії обстріляли дитячий садок, що у охтирському мікрорайоні Дачний – недалеко від військової частини.

За попередньою інформацією, поранених – 8 людей. З них двоє – діти,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, загинула одна людина – сторож дитячого садочка.

Дітей госпіталізували

У Охтирці обстріляли також сховище. Щодо стану дітей, то попередньо відомо:

одна 10-річна дитина отримала проникаюче пораненням грудної клітини – вона в операційній;

другу дитину теж госпіталізували.

До речі, навчальні заклали у місті 25 лютого не працюють. Адже в ніч проти 25 лютого велись активні бої між ЗСУ та російською армію зокрема й за місто Охтирка.

На щастя, 25 лютого, після запеклих вранішніх боїв, вже о 8:30 українські захисники відбили прорив російських окупантів. Місто Охтирка наразі повністю перебуває під контролем ЗСУ.

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