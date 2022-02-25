Після обстрілу дитсадка в Охтирці є поранені та загиблі: серед них – діти
Джерело:Суспільне
Місто Охтирка, що на Сумщині, 25 лютого обстріляли війська Росії. Внаслідок удару по дитячому садку є загиблі та поранені.
Попередньо відомо, що поранення отримали двоє дітей. Про це повідомила Сумська військова адміністрація.
Зауважте Охтирка повністю перейшла під контроль ЗСУ
Після обстрілу дитсадка в Охтирці поранено 8 людей, серед них є діти
Війська Росії обстріляли дитячий садок, що у охтирському мікрорайоні Дачний – недалеко від військової частини.
За попередньою інформацією, поранених – 8 людей. З них двоє – діти,
– мовиться у повідомленні.
На жаль, загинула одна людина – сторож дитячого садочка.
Дітей госпіталізували
У Охтирці обстріляли також сховище. Щодо стану дітей, то попередньо відомо:
- одна 10-річна дитина отримала проникаюче пораненням грудної клітини – вона в операційній;
- другу дитину теж госпіталізували.
До речі, навчальні заклали у місті 25 лютого не працюють. Адже в ніч проти 25 лютого велись активні бої між ЗСУ та російською армію зокрема й за місто Охтирка.
На щастя, 25 лютого, після запеклих вранішніх боїв, вже о 8:30 українські захисники відбили прорив російських окупантів. Місто Охтирка наразі повністю перебуває під контролем ЗСУ.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!