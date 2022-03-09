Після останнього обстрілу в Миколаєві були знищені 64 будинки, зараз спокійно, – мер міста
9 березня 2022 , 11:20Читать новость на русском
Після обстрілів окупантами Миколаєва вночі 7 березня були знищені 64 житлові будинки. Останні дві ночі в місті, на щастя, спокійні.
Окупанти обстрілювали Миколаїв забороненими касетними снарядами. Про це повідомив мер Миколаєва Сєнкевич в ефірі телеканалу "Рада" 9 березня.
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