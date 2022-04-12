Після початку війни до України повернулися 870 тисяч громадян

Після нападу Росії на України 870 тисяч українців повернулися на Батьківщину. Серед них багато чоловіків, які хочуть захищати свою країну.

Українці повертаються з-за кордону

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу, передає 24 канал.

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З 24 лютого загалом на в'їзд в Україну прослідувало понад 870 тисяч громадян України,

– зазначив речник.

За його словами, в перші дні війни Росії проти України кількість тих, хто повертався в Україну, була незначною – близько 10 тисяч осіб на добу, переважно то були чоловіки. Нині в Україну щодоби повертається 25 – 30 тисяч українців, і серед них багато жінок, дітей та людей похилого віку.

Демченко додав, що з 24 лютого загалом державний кордон на ділянках із країнами ЄС та Молдовою перетнули 4 мільйони 300 тисяч громадян в обох напрямках, кількість громадян України, які виїхали, сягає 3 мільйонів. З України виїхало приблизно 350 тисяч іноземців.

Раніше в ЮНІСЕФ зазначили, що майже дві третини українських дітей були змушені залишити свої домівки за шість тижнів війни Росії проти України.

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