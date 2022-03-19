Після ракетного обстрілу: у передмісті Запоріжжя 9 людей загинули та 17 поранені

Російські окупанти 18 березня обстрілювали передмістя Запоріжжя. Унаслідок двох ракетних ударів 9 людей загинули, а 17 отримали поранення.

Про наслідки воєнного злочину окупантів повідомив речник Запорізької ОВА, полковник Збройних Сил України Іван Арєф'єв.

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Трагічні наслідки обстрілів окупантами передмістя Запоріжжя

Іван Арєф'єв зазначив, що одним із дев'яти загиблих є представник ДСНС. Також відомо, що серед 17 поранених є три представники Державної служби надзвичайних ситуацій і щонайменше двоє цивільних. Крім того, п'ятеро осіб травмовані.

Речник Запорізької ОВА додав, що наразі триває евакуація мешканців з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області у безпечні регіони нашої країни. За словами Арєф'єва, протягом 18 березня вдалось евакуювати 2 277 людей, серед яких 624 – діти.

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