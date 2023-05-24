Після тимчасової стабілізації ціни на курячі яйця знову підуть угору: експерти пояснили причини

Україна не має ефективних інструментів контролю за цінами виробників продуктів харчування, тому в них є широкі можливості для маніпулювання, а ринок і споживачі через це переживають справжній ціновий шок.

Про це пишуть журналісти, які дослідили причини різкого здорожчання яєць на Великдень.

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"Виробники оговталися від втрат, збільшили поголів’я курей-несучок і відправили яйця на експорт. Так на українському ринку утворився штучний дефіцит, а споживачів на Великодні свята шокували ціни на рівні європейських", – повідомляють ЗМІ

Аналітики вбачають об’єктивні причини цінового ралі на яйця на 120%, яке сталось наприкінці 2022 року через економічні наслідки війни, коли були зруйновані птахофабрики. Однак ніхто не може пояснити економічних причин різкого зростання цін на яйця до Великодня-2023. Експерти переконані – це наслідок неконтрольованих маніпуляцій виробників.

"Експерти зазначили, що насичення ринку пропозицією має знижувати ціни. Вже на початку весни 2023 року, як кажуть економічні аналітики, на ринку склалися всі передумови: сезонний фактор, відновлення поголів’я курей-несучок, надходження на ринок додаткових обсягів продукції дрібних домогосподарств. Але всупереч класичним законам ринку виробники продовжили підвищувати ціни під час війни й економічної скрути, аби заробити на традиційному ажіотажному попиті перед Великоднем. Крім того, на ринку утворився штучний дефіцит — яйця українського виробництва відправили на експорт", – пояснюють автори цінового розслідування.

Вони звертають увагу, що зростання цін почалось у той період, коли внутрішній ринок був перенасичений пропозицією яєць в умовах сезонного зростання їхнього виробництва й обмеженого експорту. "Це змушує замислитися над неринковим характером ціноутворення на яйця в Україні, на яке ще у жовтні минулого року вказав АМКУ", – акцентують автори.

"Є обмеження торговельних надбавок (у роздрібній торгівлі) по окремих видах продукції. Але об’єктивно держава не має інструментів впливу на формування цін виробників", – уточнює Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, та припускає, що можливе подальше подорожчання.

Такі стрибки імовірні й надалі по будь-яких продуктах, адже досі держконтроль за цінами відбувається лише у роздрібній торгівлі – фіксовані торговельні націнки, контроль за зміною цін торгівців. Справжня проблема – відсутність контролю за маніпуляціями виробників. "Відпускні ціни виробників, як і обґрунтованість собівартості, – поза полем зору державного нагляду та регуляції. Так само terra incognita для держави – це націнки дистриб’юторів і ланцюгів часто споріднених виробникові посередників, які також додають свою частку до ціни перед появою товарів на полицях магазинів", – зазначають журналісти.

Автори публікації говорять про те, що поза увагою Антимонопольного комітету України, який розслідує ціноутворення на яйця, залишилася ймовірна тіньова концентрація на ринку. "Невеличкі локальні фабрики забезпечують близько 30% виробництва яєць. Але вони не мають власної логістики, не можуть налагодити самостійний збут на внутрішньому чи зовнішньому ринках. Тому змушені майже всю вироблену продукцію продавати за низькими цінами на умовах великого опту потужним гігантам із "великої тріади", – йдеться у розслідуванні журналістів, які розкривають інформацію про те, що група великих виробників утримує контроль майже над 90% яєць на ринку та може з позиції сили нав’язувати відпускні ціни роздрібним торгівцям.

Світлана Пашко, старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки зазначила, що ефективний нагляд Антимонопольного комітету за дотриманням добросовісної конкуренції на ринку міг би стати дієвим державним ринковим інструментом для контролю за обґрунтованістю зміни цін на соціально значущі продукти харчування.