Після "виборів" Росія почне нову хвилю дестабілізації України

Російські вибори не були ані вільними, ані чесними. Але саме таким є сьогодні російське суспільство і саме такою є російська політика.

Результати виборів до держдуми Російської Федерації передбачувані, але дуже показові. В Росії проводиться масштабний експеримент зі створення керованого та маніпульованого суспільства, цінностями якого є імперські "скрепи". Свобода та права людини до них не належать і належати не можуть.

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Звісно, російські вибори не були ані вільними, ані чесними. Але на цих "виборах" більше 80% підтримали правлячу "Єдину Росію", комуністів, партію Жириновського та націоналістичну "Справедливу Росію".

Саме таким є сьогодні російське суспільство і саме такою є російська політика: з Путіним або без нього.

Це означає, що коли настане "після Путіна", то навряд наступний російський лідер буде "більш проукраїнським" – насправді навпаки.

І, давайте, не будемо сподіватися на те, що країни Євросоюзу ці вибори не визнають через організацію виборів в окупованих Криму та Донбасі. Зроблять заяви, але далі будуть розмовляти з Росією, яка їм потрібна – і в контексті Афганістану, і для координації політики щодо Китаю, і, врешті-решт, на фоні високих цін на газ.

Все це дає Путіну можливість після проведених "виборів" почати нову, набагато більш послідовну та жорстку хвилю дестабілізації України.

А тепер запитайте себе, що може і що має йому завадити цією можливістю скористатися.