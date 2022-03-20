Після викрадення заступника мера Енергодар вийшов на проукраїнський мітинг

Російські загарбники намагаються безуспішно окупувати українське місто Енергодар. Люди 20 березня вкотре вийшли на проукраїнський мітинг, щоб показати окупантам, хто тут господар.

Сьогодні стало відомо, що російські орки викрали заступника міського голови Енергодару. Мовиться про Івана Самойдюка.

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Енергодарці показують спротив

Натомість чинний мер міста Дмитро Орлов закликав енергодарців о 14:00 зібратися біля будівлі міської ради.

Люди прийшли, щоб висловити незгоду з викраденням українців і тим, що їх утримують в неволі.

Зібралися сотні містян, із собою в них – українські прапори, вони скандують "Свободу Самойдюку!"

Мітинг в Енергодарі з українськими прапорами: дивіться відео