"Після війни буде багато вагітних": 14-річну дівчину з Бучі зґвалтували 5 російських окупантів

У Бучі під час окупації п'ятеро російських нелюдів зґвалтували 14-річну дівчинку. Тепер вона вагітна та планує залишити дитину, батько якої ґвалтівник і окупант.

Цю трагічну історію з дозволу батьків дівчини розповіла журналістам психологиня Олександра Квітко. Вона зараз працює на гарячій лінії омбудсменки для надання психологічної допомоги.

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Потрібно прийняти свою дитину

За словами Олександри, дитину вирішила залишити родина дівчини. Вони зважилися на це, бо лікарі попередили: якщо зараз зробити аборт, постраждала ймовірно не зможе більше мати дітей.

Тому 14-річна має попереду довгий шлях аналізу пережитого. Передусім психологиня допомагає дівчині прийняти цю дитину.

Проте це не єдина така трагічна історія. Загалом Квітко працює із 5 вагітними дівчатами, які завагітніли після зґвалтування російськими солдатами. Їм усім від 14 до 18 років.

Є випадки примусової вагітності

Станом на 25 квітня на гарячу лінію омбудсменки повідомили про 101 випадок сексуальних злочинів. Мовиться про випадки, які раніше трапилися на нещодавно звільнених від ворога територіях.

Наймолодшій із цих постраждалих лише 10 років. Проте вже встановлено, що від сексуального насилля від Росіян страждали не лише діти, а й навіть чоловіки.

Часто ґвалтують дівчат 14,15,16 років. Після війни в Україні буде багато вагітних підлітків,

– сказала психологиня.

Також про це розповіла уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. За її словами, зараз вже відомо про 12 випадків примусової вагітності серед зґвалтованих. Але їх точно значно більше – лише малий відсоток постраждалих готовий розповідати про те, що з ними сталося.

Головне про звірства росіян на Київщині

Після звільнення Київської області від окупантів, викрилося справжнє жахіття, яке вони там коїли. Російські солдати у всіх населених пунктах вбивали та катували людей сотнями. Це мало явні ознаки геноциду за національною ознакою.

Загальна кількість жертв серед цивільного населення значно більша за тисячу. Під час виходу з міст, росіяни просто розстрілювали всіх, кого бачили. Тіла переїжджали танками.

Коли українські воїни зайшли в місто Буча, про моторошні події стало відомо всьому світові. Саме в цьому невеличкому містечку тіла лежали прямісінько посеред вулиці. Також були люди, яких перед смертю катували та вбивали зв'язаними.

Частину з вбитих під час окупації росіяни просто закопували у братських могилах. Одну з таких зробили поряд із місцевою церквою.

Пропаганда Кремля одразу почала говорити, що все нібито фейк. Потім стверджували, що звірства чинили українські воїни. Проте супутникові знімки підтвердили, що людей вбивали протягом всього часу окупації. На це вказують і результати експертизи німецьких спецслужб.

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