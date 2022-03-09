Після визнання Росією участі строковиків у війні вони почнуть саботувати накази, – Геращенко

У Росії продовжують запевняти, що у війні проти України не мали брати участі строковики. Але тепер визнають, що вони таки там є.

Відповідальність за це скидають на посадових осіб, які нібито не виконали вказівки вищого командування і таки відправили військовослужбовців строкової служби на війну в Україну. Таку заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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В лавах ЗС Росії почнеться саботаж

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що така заява Пєскова лише нам на руку. Адже тепер усі російські строковики, які залишилися живими і все ще воюють в Україні (а таких багато), почнуть саботувати процес та вимагати повернення у військові частини в Росії.

Замінити цих строковиків не буде ким. А перекидання та формування нового резерву займе час. Що вже казати про бойовий дух, якого немає ні у строковиків, ні в офіцерів російської армії.

Пан Пєсков, ви дуже вчасно зі своїм коментарем. Ви (хоч і мимоволі) допомагаєте ЗСУ очистити Україну від російсько-фашистських загарбників,

– написав Геращенко.

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