Після внутрішнього путчу Росія може визнати капітуляцію, аби пом’якшити санкцї, – Грозєв

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що у Росії може бути переворот або путч. Після нього країна-агресорка може оголосити про капітуляцію, щоб пом'якшити санкційний тиск.

Цьому навіть не зарадить те, що пропагандисти можуть поразку у війні подати як перемогу. Про це Христо Грозєв заявив в інтерв'ю.

Зауважте Відсутність Путіна в Кремлі може свідчити, що для нього все йде не за планом, – Грозєв

Через слабкого царя у Росії назрівали революції та перевороти

Христо Грозєв заявив, що навіть подача програшу як перемоги у росіян викличе сумніви, адже у будь-якому випадку це буде не тим, що обіцяв Путін. очільник кремля фактично гарантував те, що Україну повернуть у новий СРСР, але це неможливо. Тому після війни у Росії побачать, що Путін "слабкий цар", а в такому випадку, як зазначає Грозєв, може назріти переворот або революція. Подібні події в історії країни-агресорки уже були.

У випадку успішного перевороту Росія може оголосити про капітуляцію, щоб якось зменшити санкційний тиск.

Я не виключаю варіант, що після "палацового" держперевороту або путчу всередині Росії буде оголошений "білий прапор", тобто визнання поразки,щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії,

– заявив Грозєв.

Нагадаємо – пропагандист Соловйов почав визнавати поразку Росії: дивіться відео