Після втечі з України закликав чоловіків ухилятися від призову: блогер Олешко отримав підозру

Мирославу Олешку, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, повідомили про підозру. Після втечі він закликав чоловіків ухилятися від мобілізації.

СБУ вже зібрала докази протиправної діяльності цього блогера. Йому повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також використанні завідомо підробленого документа.

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Що відомо про підозру Олешку

В Офісі генпрокурора повідомили, що за даними слідства, у серпні 2023 року чоловік використав підроблену довідку про непридатність до військової служби. Олешко втік за кордон.

Там блогер почав пропагувати ухилення військовозобов'язаними від призову та мобілізації.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії,

– зазначили в СБУ.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що такими діями блогер створював передумови до відмови військовослужбовців від виконання своїх обов'язків та участі в мобілізації під час війни Росії проти України. Додали, що наразі Олешко продовжує переховуватися від органів слідства.

Олешку повідомили про підозру / Інфографіка СБУ