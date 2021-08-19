Після замінування у Вашингтоні: у Нью-Йорку евакуюють людей через предмет, схожий на бомбу
19 серпня 2021 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:NBC New York
На площі Таймс-Сквер у центрі Нью-Йорка виявили підозрілий предмет, схожий на бомбу. Через це звідти довелося терміново евакуювати людей.
Повідомлення про підозрілий пакунок надійшло до правоохоронців о 12:13 за місцевим часом. На вказане місце прибули сапери.
Раніше На залізничному вокзалі у Львові знайшли підозрілу сумку: усіх людей евакуювали – фото і відео
Поліцейське управління Нью-Йорка на Таймс-сквер заблокувало центральні вулиці міста та евакуювало людей через загрозу вибуху.
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