Після замінування у Вашингтоні: у Нью-Йорку евакуюють людей через предмет, схожий на бомбу

19 серпня 2021 , 20:23
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Джерело:

NBC New York

На площі Таймс-Сквер у центрі Нью-Йорка виявили підозрілий предмет, схожий на бомбу. Через це звідти довелося терміново евакуювати людей.

Повідомлення про підозрілий пакунок надійшло до правоохоронців о 12:13 за місцевим часом. На вказане місце прибули сапери. 

Раніше На залізничному вокзалі у Львові знайшли підозрілу сумку: усіх людей евакуювали – фото і відео

Поліцейське управління Нью-Йорка на Таймс-сквер заблокувало центральні вулиці міста та евакуювало людей через загрозу вибуху.

Новина доповнюється…

Автор: Ірина Буртик