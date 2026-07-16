Федоров наголосив, що був останньою та, ймовірно, єдиною людиною в оточенні президента, яка щиро його цінувала та ніколи не підводила. Він додав, що всі заслуги на своїй посаді він здобув завдяки тому, що був із Зеленським в одній команді.