"Весела компанія" для росіян: хто заходить у Пентагон

Піт Гегсет став новим очільником Пентагону у США. Лунали побоювання, що він не має досвіду у політиці та управлінні великими структурами. Але це не є проблемою.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Гегсет – бойовий офіцер, який служив в Іраку та Афганістані. Якщо він зміг дійти до такої посади, то, очевидно, що у нього є відповідні зв'язки та вміння.

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Як Україні взаємодіяти з Гегсетом

Як наголосив Загородній, можливо, Гегсет не мав досвіду управління великими структурами. Але йому цілком можуть допомогти сформувати якісну команду.

Загалом в команді Трампа збирається досить цікава команда, яка буде неприємною для росіян. Вони вже скаржаться на деякі призначення.

Я, наприклад, дивився біографію держсекретаря Марко Рубіо. Росіяни вже ниють, що він "яструб". Головою ЦРУ вже не буде Вільям Бернс, який взагалі мав русофільські погляди. Там підбирають "веселу" компанію для росіян. Я б не переживав, що Гегсет не впорається. Все він зможе. Тим паче Трамп буде давати накази,

– вважає Загородній.

Україні потрібно взаємодіяти з Гегсетом і надалі посилюватися. Адміністрація Трампа цінуватиме саме дії. Тому важливо збільшувати кількість ударів по Росії, розвивати власний ВПК, проводити спецоперації тощо.

Вони будуть цінувати дії. Будуть дивитися, як Україна обстрілює Росію; як діятимуть наші спецслужби. На це вони звернуть увагу. Публічно можуть не підтримувати. Але в приватних розмовах будуть підтримувати такі дії,

– сказав Загородній.

Додамо, журналістка та ведуча 24 Каналу Андріана Кучер пояснила, чому кандидатура Піта Гегсета була досить дискусійною. Його звинувачували у сексуальному насильстві, але він все заперечував.