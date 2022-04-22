Питання швидше тижнів, ніж місяців, – французький міністр про ембарго на російську нафту

Україна вимагає ембарго на постачання енергоресурсів з Росії. Адже саме за ці гроші фінансується російська воєнна машина, яка і веде війну проти України, вбиваючи мирне населення.

Франція стала на крок ближче до того, щоб погодитися на ембарго російської нафти, посиливши санкції проти Росії. Про це заявив міністр фінансів країни Бруно Ле Мер.

"Це перше джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", – заявив французький міністр.

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За його словами, країни Євросоюзу теж готові до того, щоб накласти ембарго на постачання російської нафти. Однак не всі. Тому і йдуть перемовини. Адже деякі країни продовжують чинити опір щодо ембарго на постачання російської нафти. Інші висловлюють своє занепокоєння. Відтак в ЄС очікують на спільне рішення усіх країн-членів.

"Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців. Я не можу назвати точну дату, тому що ставки надзвичайно важливі для нашої економіки", – заявив Бруно Ле Мер.

Водночас щодо ембарго на постачання російського газу, то поки консенсусу в країнах ЄС немає. За словами французького міністра, це питання поки не підіймається, адже "для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність".