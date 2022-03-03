Питання введення миротворців ООН в Україну – у роботі, – Кулеба

Україна потребує захисту від повномасштабних атак російських вбивць. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що є ймовірність введення миротворців.

Очільник МЗС України зазначив, що відомство працює над питанням залучення миротворців із-за кордону. Проте, за його словами, українці повинні зберігати віру в Збройні сили та сили оборони.

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"Це питання теж у роботі. Для того, щоб воно було реалізоване, є декілька шляхів. Базовий шлях, на жаль, заблокований, бо потребує згоди Ради безпеки ООН. Росія не хоче підтримувати таке рішення", – сказав Кулеба.

Росія провокуватиме

Російські окупанти можуть готувати нові провокації. Вони вже направляють свої ракети у бік Росії. Водночас Кремль заявив, що планує запровадити воєнний стан. Дмитро Кулеба вважає, що окупанти повністю програли інформаційну війну.

Ніхто не сумнівається, що Росія є агресором і вчиняє воєнні злочини. Намагаючись виправити ситуацію на інформаційному фронті, вони готують провокації,

– зазначив міністр.

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