Питання закриття неба треба потужно просувати далі, тоді допомога буде, – політолог

Українці просять НАТО закрити небо, аби вберегти міста і людей від агресії Росії. Підтримка щодо цього питання є і від суспільства європейських країн. Не потрібно припиняти про це говорити.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко. Він закликав українців далі активно говорити про важливість закриття неба.

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"Ми маємо певний поступ у закритті неба. Я не думаю, що нам би дали системи ППО, якби не було такого тиску. Думаю, питання закриття неба ми маємо повторювати далі, це наша нагальна потреба", – сказав Чаленко.

НАТО стежить за громадською думкою

У США ще 16 березня заявили, що нададуть Україні 800 систем ППО та 9 тисяч протитанкових комплексів.

За словами політолога, соціологія показує, що питання закриття неба люди в країнах ЄС підтримують все більше.

НАТО активно прослідковує громадську думку. Якщо вони побачать, що підтримка цього питання буде і далі такою потужною – допомога буде,

– запевнив Чаленко.

Важливим аргументом є те, що Росія вже говорить про "потребу денацифікації всієї Європи".

"Тобто вони вже закидують меседжі, що ситуація піде далі. Тему закритого неба треба далі форсувати і пушити. Ми мусимо продовжити цю інформаційну кампанію", – підсумував Чаленко.

Чаленко про питання закриття неба: дивіться відео