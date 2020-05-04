Питання із заробітчанами стає політизованим, – Немчінов

Виїзд українців на роботу за кордон, зокрема в Польщу, набирає політичного характеру. Адже громадяни можуть перетинати кордон через автомобільні пункти пропуску.

За статистикою Держприкордонслужби, українці продовжують в’їжджати в Україну та покидати її межі, заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в інтерв'ю "PravdaTUT Lviv".

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Мені здається, що тема стає дуже заполітизованою, тому що в нас відкриті автомобільні переходи з Польщею, відкриті "Ягодин" і "Краківець",

– наголосив Немчінов.

За його словами, проблем з Польщею та заробітчанами взагалі не існує. Кожен, хто має карту побуту та офіційну роботу у Польщі, може вільно в’їхати у країну.

Немчінов додав, що "ажіотаж" щодо заробітчан був щодо країн, які не мають сухопутного кордону з Україною. Зокрема, Естонія подала офіційне звернення до уряду. Згодом українці поїхали туди на 3 місяці на роботу.

Водночас міністр наголосив, що проблемою є "човникові міграції". Це коли люди не відбувають карантин, порушуючи його, сплачують 17 тисяч гривень штрафу на кордоні та далі їдуть у Європу.

"Проходить два-три дні – і вони знову повертаються в Україну. Український прикордонник не має права не впустити громадянина України, і повторюється вся та ситуація", – пояснив міністр. Це означає, що люди замість того, щоб провести 14 днів на самоізоляції, постійно цей термін відтерміновують.

Зверніть увагу! Уряд продовжив загальнонаціональний карантин до 22 травня. Зокрема, продовжили закриття більшості пунктів пропуску на кордонах.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

"Ягодин";

"Краківець";

"Ужгород";

"Тиса";

"Дякове";

"Порубне";

"Старокозаче";

"Рені";

"Могилів-Подільський";

"Гоптівка";

"Юнаківка";

"Бачівськ";

"Сеньківка";

"Мілове";

"Нові Яриловичі";

"Славутич";

"Виступовичі";

"Доманове".

Що відкриють і дозволять робити з 11 травня

парки та сквери, зони відпочинку;

салони краси й перукарні;

літні майданчики кафе та ресторанів;

гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;

роботу нотаріусів, адвокатів та юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї та бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки.

Детально про те, які правила та обмеження діятимуть для категорій бізнесу, яким дозволили відновити діяльність, читайте за посиланням.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу