21:44
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Питання із заробітчанами стає політизованим, – Немчінов

      - Читать новость на русском
      Немчінов заявив, що питання із заробітчанами стає політизованим
      Немчінов заявив, що питання із заробітчанами стає політизованим / dw.com

      Виїзд українців на роботу за кордон, зокрема в Польщу, набирає політичного характеру. Адже громадяни можуть перетинати кордон через автомобільні пункти пропуску.

      За статистикою Держприкордонслужби, українці продовжують в’їжджати в Україну та покидати її межі, заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в інтерв'ю "PravdaTUT Lviv".

      Читайте також Скільки грошей заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році: прогноз НБУ

      Мені здається, що тема стає дуже заполітизованою, тому що в нас відкриті автомобільні переходи з Польщею, відкриті "Ягодин" і "Краківець",
      – наголосив Немчінов.

      За його словами, проблем з Польщею та заробітчанами взагалі не існує. Кожен, хто має карту побуту та офіційну роботу у Польщі, може вільно в’їхати у країну.

      Немчінов додав, що "ажіотаж" щодо заробітчан був щодо країн, які не мають сухопутного кордону з Україною. Зокрема, Естонія подала офіційне звернення до уряду. Згодом українці поїхали туди на 3 місяці на роботу.

      Водночас міністр наголосив, що проблемою є "човникові міграції". Це коли люди не відбувають карантин, порушуючи його, сплачують 17 тисяч гривень штрафу на кордоні та далі їдуть у Європу.

      "Проходить два-три дні – і вони знову повертаються в Україну. Український прикордонник не має права не впустити громадянина України, і повторюється вся та ситуація", – пояснив міністр. Це означає, що люди замість того, щоб провести 14 днів на самоізоляції, постійно цей термін відтерміновують.

      Зверніть увагу!  Уряд продовжив загальнонаціональний карантин до 22 травня. Зокрема, продовжили закриття більшості пунктів пропуску на кордонах.  

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

      • "Ягодин";
      • "Краківець";
      • "Ужгород";
      • "Тиса";
      • "Дякове";
      • "Порубне";
      • "Старокозаче";
      • "Рені";
      • "Могилів-Подільський";
      • "Гоптівка";
      • "Юнаківка";
      • "Бачівськ";
      • "Сеньківка";
      • "Мілове";
      • "Нові Яриловичі";
      • "Славутич";
      • "Виступовичі";
      • "Доманове".

      Що відкриють і дозволять робити з 11 травня

      • парки та сквери, зони відпочинку;
      • салони краси й перукарні;
      • літні майданчики кафе та ресторанів;
      • гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
      • роботу нотаріусів, адвокатів та юристів;
      • заклади побутового обслуговування громадян;
      • музеї та бібліотеки;
      • тренування для професійних команд на закритих базах;
      • стоматологічні кабінети;
      • сервіси обслуговування побутової техніки.

      Детально про те, які правила та обмеження діятимуть для категорій бізнесу, яким дозволили відновити діяльність, читайте за посиланням.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Держприкордонслужба Кабінет Міністрів України Заробітчани Естонія Новини Польщі Олег Немчінов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці
      сьогодні , 21:35 Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці
      Соломія Ніколайчук
      Пропаганда та контрабанда: що відомо про сестру лідера КНДР
      сьогодні , 21:11 Пропаганда та контрабанда: що відомо про сестру лідера КНДР
      Анатолій Максимов