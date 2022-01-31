"Піти на це не можемо, але": Данілов заявив, що армія здатна повернути окуповані території

Олексій Данілов заявив, що українська армія здатна повернути окуповані території. Однак Україна не піде на військовий шлях.

Причина – великі жертви серед місцевого населення, пояснив секретар Ради національної безпеки та оборони.

Важливо Виконання мінських угод означає знищення України, – Данілов

Чи здатна наша армія це зробити? Здатна, але я не уявляю людину, яка може віддати наказ… Це та річ, на яку ми точно піти зараз не можемо,

– наголосив Данілов.

Путін має забрати свої сили

Данілов наголосив, що Росія має забрати свою техніку та найманців і забратись з української території.

"Це наша територія. Ми її нікому віддавати не будемо. Рано чи пізно ми заберемо свою територію", – додав чиновник.

Данілов наголосив, що Україна не віддасть Харків

Раніше Данілов прокоментував слова президента Володимира Зеленського про загрозу окупації Харкова. Чиновник наполіг, що загроза для Харкова може існувати до того часу, поки існує Росія.

Однак, за його словами, слова президента пересмикнули. Він переконаний: харків'яни, одесити, львів'яни будуть захищені.

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Секретар РНБО також попередив, що біля кордону з Україною перебуває близько 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.