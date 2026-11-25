СБУ запобігла замовному вбивству командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій у Хмельницькому. Російський агент планував підірвати українського офіцера за допомогою саморобної вибухівки, закладеної в автомобіль.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за кілька метрів від місця запланованого теракту, коли той збирався активувати бомбу.

Що відомо про замах на командира ССО?

До підготовки вбивства причетний завербований російською воєнною розвідкою колишній військовослужбовець із Харкова. Чоловік служив за контрактом, але у 2024 році звільнився за станом здоров'я. У поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав швидкого заробітку в тематичних телеграм-каналах.

Листування ексвійськового з ГРУ Росії / СБУ

Спочатку агент отримав тестове завдання – розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування автомобілів Сил оборони в одному з обласних центрів. Згодом російські куратори відправили його до Хмельницького для ліквідації командира загону спеціальних операцій ССО.

Щоб стежити за українським військовим, зловмисник орендував квартиру неподалік його будинку. На балконі він встановив відеореєстратор, за допомогою якого відстежував розпорядок дня та маршрути пересування офіцера.

Після цього агент забрав зі схрону автомобільні дверцята із заздалегідь вмонтованою вибухівкою. Їх він встановив на кросовер в орендованому гаражі, а сам автомобіль припаркував біля під'їзду будинку, де проживав український спецпризначенець.

У дверцятах автомобіля була захована саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду. Вибуховий пристрій також містив металеві кульки діаметром 10 міліметрів, ролики з підшипників і свинцеві елементи.

За планом російських спецслужб, агент мав перебувати в засідці та дистанційно активувати вибухівку, коли український офіцер проходитиме повз автомобіль.

Для фіксації запланованого теракту окупанти передбачили ще одну машину, припарковану неподалік під'їзду. У ній зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу, щоб російська розвідка могла отримати запис вибуху.

Відео вбивства українського військового росіяни планували використати для інформаційно-психологічних операцій, аби дестабілізувати ситуацію всередині України.

Правоохоронці завчасно викрили підготовку замаху та затримали агента за кілька метрів від автомобіля. У цей момент він уже збирався натиснути кнопку дистанційного керування вибухівкою.

СБУ зірвала замах на командира ССО: дивіться відео

За виконання завдання російські куратори пообіцяли чоловікові невідкладну евакуацію до Росії через треті країни та оформлення російського громадянства. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для конспіративного спілкування з представниками ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила в різних регіонах України чотирьох російських агітаторів. Серед них виявився музикант, який виступав на пропагандистських концертах під час окупації Херсона.