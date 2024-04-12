Пів тисячі FPV-дронів, придбаних за кошти громади Києва, вирушили на фронт, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав бійців батальйону "Свобода" та передав 500 FPV-дронів від громади Києва.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Іще 500 FPV-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж". Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону "Свобода", що воюють у складі цієї бригади", – повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко відвідав бійців батальйону "Свобода": дивіться відео

Він відзначив, що батальйон "Свобода" вийшов із зони бойових дій на ротацію. А дрони, придбані за кошти Києва, вирушать на фронт, де зараз б'ються з ворогом інші батальйони 4 бригади "Рубіж".

Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А з бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 мільйонів гривень. Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення,

– наголосив Кличко.

Зустріч мера Києва з бійцями батальйону "Свобода" / Фото КМДА

Мер Києва також вручив бійцям батальйону "Свобода" відзнаки від столиці та подякував за мужність. І запевнив, що громада Києва продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.

Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив на допомогу Силам оборони понад 6,5 мільярдів гривень.

Минулого року з бюджету столиці на потреби ЗСУ було витрачено майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки витратили усі інші обласні центри разом.