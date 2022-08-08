Південь, Центр та Волинь – лунали сирени повітряної тривоги: перебувайте у безпеці

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в Україні вночі 8 серпня почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили в областях у Центрі та на Півдні.

Також сирени лунали на Волині. Повітряну тривогу там оголосили о 2:35.

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В багатьох областях – повітряна тривога

Близько 3:00 в багатьох областях України почали лунати сирени. повітряну тривогу оголосили у:

Волинській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Окрім цього, повітряна тривога продовжується на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 125 днів тому.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину під час попередньої повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони трапляться. Пам'ятайте, що це лише допомагає коригувати вогонь росіянам, які часто свідомо гатять по житлових районах, аби посіяти паніку серед мирних жителів.

Незадовго після звуків сирен на Дніпропетровщині почали повідомляти про вибухи. Голова районної адміністрації Євген Євтушенко близько 2:00 розповів, що трапився черговий ворожий обстріл.

За його словами, загарбники гатили по Марганецькій територіальній громаді. Євтушенко не повідомив інших деталей атаки, тож наразі невідомо, чи були постраждалі та руйнування.

Окрім цього, в той самий час потужні вибухи лунали неподалік Харкова. За словами місцевих жителів, їх було щонайменше 3. Усі трапилися поза межами обласного центру.

Станом на 3:37 офіційної інформації щодо цього не було. Тому наразі невідомо, що було причиною цих вибухів – робота системи протиповітряної оборони чи чергові влучання російських ракет.

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