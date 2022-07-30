Наші влучання дуже суттєві, – у ЗСУ похвалилися ураженими ворожими цілями на Півдні

Українські військові показують влучність і майстерність в атаках на ворожі цілі росіян. Ми активно розбиваємо їхні склади з боєприпасами й не лише.

Про успіхи ЗСУ в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Наші війська дають відповідь на те, що росіяни обстрілюють мирних мешканців України, інформує 24 канал.

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Наші артилерійські підрозділи відпрацювали досить виразно, влучання суттєві. Наразі знищено в Бериславському районі 2 логістичних пункти – це бойовий запас і паливно-мастильні матеріали. У Новій Каховці також суттєво зменшені запаси пального,

– сказала вона.

За словами Гуменюк, дуже значне наше втручання є у транспортні логістичні маршрути ворога. Адже ми тримаємо вогневий контроль над ними. Це все задля того, щоб зменшити кількість атак росіян та загалом шкоду від них.

Як ЗСУ нищать ворога

В ОК "Південь" повідомляли, що наші війська за 28 липня знищили 2 склади окупантів та завдали чимало ударів по їхніх позиціях на Півдні. Українські воїни завдали 5 авіаударів по позиціях ворога. Унаслідок цього 5 ворожих опорних пунктів ліквідувалися.

Також на окупованій Херсонщині, біля Нової Каховки, вибухнув склад боєприпасів росіян. У цьому місці взагалі вибухає часто й яскраво. детонація триває довго. Однак риторика загарбників була незмінна. Розповідали про селітру.

Та нищать ворога не лише на Півдні. У ЗСУ також хвалились, що на Харківському напрямку ліквідували черговий польовий склад боєкомплектів ворога. Разом із ним ліквідували й самих окупантів.

Ви маєте побачити, як горять склади в Новій Каховці: дивіться відео