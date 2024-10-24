"Не сидітимемо склавши руки": у Південній Кореї розглядають поставки зброї Україні

Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї Україні. Це залежить від обсягів військової співпраці між Росією та КНДР.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час спільної прес-конференції з польським президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Як може відповісти Південна Корея

Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея "не сидітиме склавши руки" на фоні відправки військ КНДР до Росії.

Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова,

– заявив Юн.

Південна Корея дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але в цьому випадку може переглянути цю політику.

Це залежатиме від подальшого розвитку військової співпраці Росії та КНДР, зазначив президент Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, Південна Корея має в запасі понад 3,4 мільйона 105-міліметрових боєприпасів, частина з яких могла б дістатись Україні. Південнокорейська армія використовує їх дуже обмежено, а ЗСУ вони дуже потрібні.