Південна Корея пообіцяла безпрецедентну відповідь на ядерні випробування КНДР

Президент Південної Кореї сказав, що буде, якщо КНДР проведе нове ядерне випробування. За словами Юна Сук Йоля, мовиться про безпрецендентну відповідь не тільки від їхньої країни, але і від союзників.

Відповідну інформацію президент повідомив у інтерв'ю. Він також сказав, як відповідатимуть Південна Корея з союзниками, США та Японія.

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Яку відповідь КНДР пообіцяла Південна Корея

(Відповідь – 24 канал) буде чимось, чого раніше не бачили,

– сказав Юн Сок Йоль.

Президент Південної Кореї не уточнив, про що мовиться, проте закликав Китай виконати свої обов'язки як постійного члена Ради Безпеки ООН: "Безсумнівно те, що Китай має можливість впливати на Північну Корею, і Китай несе відповідальність за участь у цьому процесі".

Окрім того, Юн Сок Йоль зауважив, що дії Китаю призвели до збільшення витрат на оборону в країнах регіону;

зокрема, на Японію;

а також спричинили більше розгортання військових літаків і кораблів США.

На думку президента, у інтересах самого Китаю докласти максимальну кількість зусиль, щоб вплинути на КНДР. Натомість він зауважив, що зі сторони Північної Кореї вкрай нерозумно провести ще одне ядерне випробування.

Важливе про КНДР

ЗМІ написали, що диктатор Північної Кореї намагається створити армію з найбільшою у світі кількістю ядерної зброї. Кім Чен Ин сказав, що так він нібито планує протистояти "ядерним загрозам США".

Також лідер Північної Кореї сказав, що нібито їхня мета – "володіння найпотужнішою у світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті".

Перед цим диктатор провів шосте за менш ніж два місяці випробування балістичної ракети. На нього Кім Чен Ин привів свою дочку, існування якої раніше публічно не підтверджували.

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