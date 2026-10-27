Південна Корея відкликала з України 8 дипломатів

Південна Корея відкликала з України вже 8 дипломатів на тлі суперечки щодо полонених військових КНДР. У Сеулі назвали такий крок неминучим.

Водночас ключовий персонал посольства продовжує роботу в Києві. Деталі рішення під час парламентського аудиту міністерства повідомив глава МЗС Чо Хьон, передає Yonhap. Очільник відомства підкреслив, що продовжує прямий контакт із міністром закордонних справ України заради якнайшвидшого врегулювання напруженості між державами.

Позиція Сеула щодо роботи посольства

Південна Корея відкликала свого посла в Україні Пак Кі Чанга на початку жовтня та вирішила вивести частину персоналу посольства, посилаючись на неспроможність Києва вжити заходів для вирішення суперечки та постійні загрози російських авіаударів.

"Наразі восьмеро (дипломатів – 24 Канал) було виведено", – сказав Чо, додавши, що цей крок був неминучим.

Водночас міністр запевнив, що повного розриву дипломатичних зв'язків не станеться, якщо напруженість не зростатиме далі.

Крім того, Сеул не планує згортати допомогу: країна й надалі братиме участь у конференціях з відбудови України, надаватиме гуманітарну підтримку та долучатиметься до міжнародних мирних ініціатив.

Нагадаємо, що розбіжності спалахнули після того, як 23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Володимир Зеленський повідомив про передачу Південній Кореї двох військовополонених бійців КНДР, захоплених Силами оборони в Курській області.

Офіційний Сеул висловив обурення публічним оголошенням цих даних, наголосивши на порушенні домовленості про конфіденційність.

В Офісі Президента України заперечили будь-які зобов'язання щодо нерозголошення та додали, що жодних подробиць операції Київ не розкривав.

А у МЗС України наголосили, що "дипломатія має переважати над емоціями".