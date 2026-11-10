Попри дипломатичний конфлікт: Південна Корея планує надати Україні 100 мільйонів доларів, – ЗМІ

Уряд Південної Кореї подав запит на включення до бюджету на наступний рік 100 мільйонів доларів допомоги Україні. Сеул пішов на такий фінансовий крок, попри неврегульовану дипломатичну суперечку між двома країнами.

Як пише південнокорейське видання JoongAng Ilbo з посиланням на дипломатичні джерела, цей крок є виконанням липневої обіцянки лідера країни Лі Чже Мьона. Загалом фінансування розподілять за кількома напрямками для безпекових та відновлювальних потреб.

На що спрямують кошти?

Левову частку коштів влада Республіки Корея збирається виділити трастовому фонду НАТО, який з 2016 року підтримує відбудову України та забезпечує нелетальним обладнанням.

Якщо цьогоріч внесок становив 16,7 мільйона доларів, то наступного року його запланували збільшити майже втричі – до 50 мільйонів доларів. Ці фінанси, серед іншого, витрачають на реабілітацію поранених українських військових.

Ще 20 мільйонів доларів призначені для окремої програми гуманітарної допомоги, що учетверо більше за цьогорічні обсяги. Ця сума становить приблизно 11% від усього гуманітарного бюджету Південної Кореї.

Гроші планують направити на проєкти Корейського агентства міжнародного співробітництва та Програми розвитку ООН у сферах енергетики, освіти й охорони здоров'я, а також для допомоги переселенцям і розшуку зниклих безвісти. Решту 30 мільйонів доларів виділять за програмою допомоги державам, що зазнали конфліктів.

Суперечка через північнокорейських бійців

Фінансовий план розробили на тлі дипломатичної кризи, яка розгорілася наприкінці вересня. На Генеральній Асамблеї ООН Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сеулу двох бійців із КНДР, захоплених на початку 2025 року в Курській області.

Після цього Лі Чже Мьон звинуватив українську владу в розголошенні конфіденційної інформації, що в Офісі президента України згодом спростували. 8 жовтня Сеул відкликав свого посла для консультацій та евакуював співробітників посольства.

Попри охолодження відносин, у корейському парламенті закликають зберігати зв'язки з Києвом, зважаючи на майбутню відбудову.

Уряд має намір і надалі дотримуватися принципової позиції щодо підтримки України як відповідального члена міжнародної спільноти,

– заявили в Міністерстві закордонних справ Республіки Корея.

Раніше через цю дипломатичну напругу між країнами південнокорейська компанія Newtype Industries тимчасово зупинила співпрацю із ЗСУ щодо тестування штучного інтелекту для розрахунку артилерійських цілей.