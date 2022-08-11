Північна Корея заявила про перемогу над коронавірусом: до чого тут ядерна зброя

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея начебто перемогла COVID-19. Протиепідеміологічні обмеження, запроваджені навесні 2022 року, скасують.

Північна Корея ніколи не оголошувала кількість інфікованих COVID-19. Водночас повідомляли про понад 4,7 мільйона заражених "лихоманкою".

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За офіційними даними, пішли з життя лише 74 людини.

Сестра Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї

Аналітики заявили, що цю заяву Кім Чен Ин зробив, аби надіслати сигнал, що Північна Корея готова поновлювати торгівлю. Окрім того, це може стати кроком до випробування ядерної зброї.

Тим часом Кім Йо Чжон – сестра Кім Чен Ина – взялася погрожувати Південній Кореї. За словами жінки, представники країни передають до КНДР заражені листівки та речі. Кім Йо Чжон наголосила, що за таке має бути "потужна відповідь". Вона навіть розфантазувалася про "знищення влади".

COVID-19 Кім Чен Ин називав "великим лихом"

На сполох через COVID-19 Кім Чен Ин забив аж навесні 2022 року. Тоді він заявив, що це – "велике лихо". Для більшого ефекту Кім Чен Ин навіть вперше одягнув маску. У КНДР оголосили про локдаун й заявили, що, аби найшвидше перемогти хворобу, слідуватимуть китайській моделі запобігання вірусам.

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