Південний ГЗК частково призупиняє роботу через російські удари та блокаду портів

Південний гірничо-збагачувальний комбінат призупиняє видобуток та тимчасово скорочує роботу. Причиною стали російські атаки на цивільні торговельні судна.

Про це повідомила пресслужба Південного гірничо-збагачувального комбінату.

Чому Південний ГЗК призупиняє роботу?

Підприємство призупиняє роботу через удари по цивільних торговельних суднах, які прямують в українські чорноморські порти, адже атаки призвели до фактичного блокування їхньої роботи.

Водночас у пресслужбі наголосили, що Південний ГЗК продовжить виконувати зобов'язання перед працівниками й партнерами. Роботу комбінат відновить, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За словами представників компанії, призупинення видобутку на Південному ГЗК стало вимушеною мірою, яку максимально відтермінували.

Від початку повномасштабного вторгнення комбінат постійно працював в умовах низки критичних чинників: ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, стрімке зростання вартості логістики, запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) і посилення квот ЄС на продукцію українського ГМК,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у липні 2026 року ситуація ускладнилася: Росія розпочала систематичні ракетні удари по міжнародних торговельних суднах. За даними з відкритих джерел, під удари потрапили щонайменше 12 цивільних кораблів, які прямували в українські порти. Відомо, що серед постраждалих суден опинилися й ті, що перевозили продукцію української металургійної галузі.

Усе це суттєво вплинуло на роботу морської логістики.

З часом у портах також накопичилися готові до експорту партії залізної руди – через неможливість накопичувати видобуту виробничі процеси довелося коригувати.

Видобуток планують відновити в серпні 2026 року, а до того працівників залучатимуть до ремонтних і регламентних робіт.

Нагадаємо, у липні цього року Росія суттєво посилила удари по портах Великої Одеси. 23 липня стало відомо, що захід суден до українських морських портів призупинився через безпекову ситуацію.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство.