У Південній Кореї тисячі людей у костюмах з "Гри в кальмара" вимагали покращити умови праці

У Південній Кореї 20 жовтня вулиці 13 різних міст заполонили люди у костюмах з популярного серіалу "Гра в кальмара". Загалом майже 80 тисяч членів профспілок вимагають поліпшити права працівників.

У Сеулі страйк був такого масштабу, що місцева влада була змушена залучити до охорони правопорядку приблизно 12 тисяч офіцерів.

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Чому працівники вийшли у костюмах з "Гри в кальмара"

Керівник корейського бюро Channel News Asia Лім Юн Сук пояснив: деякі працівники профспілок сказали, що вони, як і персонажі серіалу "Гра в кальмара", намагаються заробляти на життя.

У "Грі в кальмара" ви бачите персонажів, які намагаються вижити після звільнення на роботі. Вони намагаються керувати закусочними зі смаженою куркою або працюють водіями. Це нагадало мені моїх співробітників, які померли після звільнення з роботи,

– сказав один з учасників страйку.

Страйк може спричинити нову хвилю COVID-19

Масові зібрання людей, хоч і були організовані на вулиці, але учасники страйку не дотримувалися вимог щодо соціального дистанціювання на тлі COVID-19.

В країні дозволено збиратися групами до 8 людей, якщо до неї входять 4 повністю щеплених громадян.

Президент Кореї Мун Чже Ін також закликав членів профспілок не мітингувати, щоб запобігти поширенню коронавірусу.



Страйк влаштували у 13 містах Південної Кореї / Getty Images



На вулиці вийшли тисячі людей / Getty Images

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Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Цей серіал порівнюють з іншою південнокорейською драмою "Паразити", і недарма. В основі обох сюжетів –соціальна нерівність між бідними та багатими.

Головний герой опиняється в кімнаті разом з іншими 455 людьми. В кожного з них свою історія, та всіх об'єднує факт скрути. Правила гри, в якій вони беруть участь, прості: пройти шість випробувань і виграти величезний грошовий приз. Хто не справляється, помирає.

"Гра в кальмара" посідала перше місце за популярністю на стримінговій платформі Netflix у майже 100 країнах, зокрема і в Україні. Загалом за 4 тижні серіал подивилися 111 мільйонів користувачів.