Лише одна смуга та до 10 тонн: у Києві частково відкрили Південний міст

У Києві 30 жовтня частково відновили рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Наразі проїзд дозволили однією смугою виключно для авто вагою до 10 тонн.

Про це повідомила КМДА.

Що каже влада про функціонування переправи?

Дозвіл на проїзд ухвалили на основі технічного обстеження споруди та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас зустрічний напрямок переправи – з правого берега на лівий – наразі залишається повністю перекритим.

На цій ділянці тривають технічні роботи, а про відновлення руху міська влада повідомить додатково.

Фахівці готують ремонт конструкцій метро

Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями напрацьовують інженерні рішення для відновлення пошкоджених конструкцій переправи.

Першочергову увагу приділяють відновленню елементів, які відповідають за функціонування ліній метрополітену.

Водіїв просять заздалегідь враховувати встановлені вагові й просторові обмеження під час планування поїздок столицею.

Рух зупиняли після російських обстрілів

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південний міст повністю перекрили після російської атаки 27 жовтня.

Тоді через пошкодження інфраструктури також обмежили рух поїздів зеленою гілкою метрополітену, а для транспорту організовували альтернативні схеми об'їзду через інші мости міста.