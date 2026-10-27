У Києві після атаки перекрили Південний міст: коли відновлять рух і як його об'їхати

У Києві після російської атаки 27 жовтня тимчасово закрили рух Південним мостом. Обмеження торкнулися не лише автомобілістів, а й пасажирів метро, тому в столиці запроваджують альтернативні маршрути.

Про це у телеграм-каналі повідомили начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та речниця Київської МВА Катерина Поп.

Коли відкриють Південний міст у Києві?

Наразі фахівці обстежують конструкції мосту, щоб оцінити їхній стан після обстрілу.

За словами Катерини Поп, рішення про відновлення руху ухвалять лише після завершення обстеження мостового полотна.

Фахівці мають встановити характер і масштаби пошкоджень, а також визначити, чи безпечно користуватися переправою.

Залежно від результатів перевірки рух можуть відновити повністю або частково. Водночас конкретних термінів відкриття мосту поки не називають.

Як об'їхати перекритий Південний міст?

На період обмежень патрульна поліція визначила окремі маршрути об'їзду для вантажівок і легкових автомобілів.

Для вантажного транспорту: з Бориспільської траси потрібно рухатися вулицею Старобориспільською, далі – Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Для легкових автомобілів: об'їзд організували проспектом Миколи Бажана та Дніпровською набережною в напрямку Дарницького мосту й мосту Патона.

Водіїв закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.



Схема об'їзду Південного мосту в Києві / Фото з телеграм-каналу Олексія Білошицького

Як працює метро після атаки?

Через наслідки російського обстрілу обмежили рух поїздів зеленою лінією київського метрополітену.

Наразі потяги курсують лише між станціями "Сирець" і "Видубичі". На ділянці до станції "Червоний хутір" рух поїздів припинено, а станції використовують як укриття.

За словами Катерини Поп, можливість відновлення руху метро в напрямку лівого берега також залежатиме від результатів обстеження мосту.

Що роблять для відновлення руху?

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству інфраструктури прискорити відновлювальні роботи на Південному мосту.



Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло,

– наголосив він.

Щоб полегшити пересування містом, у Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут і збільшили кількість автобусів, які курсують через Дарницький міст.

Крім того, спільно з "Укрзалізницею" готують додаткові рейси Kyiv City Express у години пік. Очікується, що вони почнуть курсувати вже ввечері 27 жовтня.

Місцевій владі також доручили стежити за пасажиропотоком і за потреби збільшувати кількість наземного транспорту до станцій метро та міської електрички.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня через перекриття Південного мосту Київ скували масштабні затори. Найбільші ускладнення руху спостерігалися на лівому березі столиці, зокрема на магістралях, що ведуть до переправи. У КМДА закликали водіїв заздалегідь планувати поїздки та користуватися альтернативними маршрутами через Дарницький міст.



