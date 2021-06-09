Нанесуть на карти: National Geographic визнав існування п'ятого океану

National Geographic 8 червня визнав існування п'ятого океану в світі. Відтепер ще один найбільший водний об'єкт нанесуть на карти.

Зазначається, що картографи каналу з 1915 року вносили на мапи чотири океани: Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий і Тихий. Тепер на мапах з'явиться ще один – п'ятий океан – Південний.

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Вчені десятками років сперечалися

Вчені десятками років сперечалися чи мають води навколо Антарктиди унікальні характеристики чи все ж є продовженням сусідніх океанів.

Міжнародну гідрографічну організацію визнала існування Південного океану в 1937 році, але у 1953 під тиском наукової спільноти скасувала рішення.

У США ж Рада з географічних назв використовує цю назву з 1999 року. У лютому 2021 американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало Південний океан окремим регіоном.

Південний океан – єдиний, який стикається з трьома іншими океанами та повністю охоплює континент, замість того, щоб бути охопленим сушею. Йому належать більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти.

Наразі визнання Південного океану узгоджується з ініціативою суспільства щодо збереження Світового океану.