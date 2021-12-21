У Південній Осетії зійшла лавина: під завалами опинились російські військові

У Південній Осетії зійшла лавина. Під нею опинились військові, які перебували в казармі. Загинули щонайменше 2 осіб.

Пошуково-рятувальна операція досі триває. Під лавину потрапили 5 людей, одного шукають досі.

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На місці працюють рятувальники

Двоє осіб перебувають у лікарні, життя ще двох врятувати не вдалось. Військові перебували в опорному пункті для охорони Рокського тунелю. На місці події працюють місцеві рятувальники, а також загін північноосетинського МНС.

Раніше про загрозу сходження лавин повідомляли в Північній Осетії. Рух по Транскавказькій магістралі зупиняли 20 грудня. Ще з 19 грудня не відновили руху по Воєнно-Грузинській дорозі.

Дивіться на карті, де розташований Рокський тунель:

Що відомо про Рокський тунель:

Рокський тунель – це автомобільний тунель через Головний Кавказький хребет на Рокському перевалі.

Він розташований під горою Сохс між Північною та Південною Осетією.

Протяжність тунелю становить 3,7 кілометра.

Дивіться відео, як врятуватись взимку в горах, якщо ви загубились:

Саме через цей тунель у 2008 році російські війська вторглись на територію Грузії. З цього і почалась війна. Південна Осетія – самопроголошена республіка під впливом Росії.