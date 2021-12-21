У Південній Осетії зійшла лавина: під завалами опинились російські військові
21 грудня 2021 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
У Південній Осетії зійшла лавина. Під нею опинились військові, які перебували в казармі. Загинули щонайменше 2 осіб.
Пошуково-рятувальна операція досі триває. Під лавину потрапили 5 людей, одного шукають досі.
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На місці працюють рятувальники
Двоє осіб перебувають у лікарні, життя ще двох врятувати не вдалось. Військові перебували в опорному пункті для охорони Рокського тунелю. На місці події працюють місцеві рятувальники, а також загін північноосетинського МНС.
Раніше про загрозу сходження лавин повідомляли в Північній Осетії. Рух по Транскавказькій магістралі зупиняли 20 грудня. Ще з 19 грудня не відновили руху по Воєнно-Грузинській дорозі.
Дивіться на карті, де розташований Рокський тунель:
Що відомо про Рокський тунель:
- Рокський тунель – це автомобільний тунель через Головний Кавказький хребет на Рокському перевалі.
- Він розташований під горою Сохс між Північною та Південною Осетією.
- Протяжність тунелю становить 3,7 кілометра.
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