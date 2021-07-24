Україна "прославилась" Чорнобилем: південнокорейський канал вибачився за фейл на Олімпіаді
Джерело:твітер-канал МВС
Під час трансляції відкриття Олімпіади трапився черговий скандал, пов'язаний з Україною. Південнокорейський телеканал MBC показав, що держава нібито асоціюється лише з Чорнобилем. Канал вже вибачився за обурливу поведінку.
Телеканал опублікував офіційне вибачення, визнавши свою провину. Однак текст – дуже короткий і без довгих пояснень.
До теми Ще один фейл Олімпіади: південнокорейський канал проілюстрував Україну Чорнобилем
Представники телеканалу зазначили, що для ознайомлення з країнами були використані "невідповідні зображення та описи".
Ми просимо вибачення у країн, включно з Україною, та наших глядачів,
– мовиться у дописі.
Інші безглузді порівняння
Глядачів здивувало те, що телеканал не підібрав певної тематики, з якою хоче асоціювати різні країни. Наприклад, Велику Британію асоціювали з королевою Єлизаветою ІІ, а Норвегію – з лососем.
Обурливими були також такі факти:
- Гаїті асоціювали з протестами;
- Сирію – з 10-річною війною.
Скандал з Чорнобилем на Олімпіаді: коротко
- Південнокорейський канал MBC ілюстрував кожну країну певним кадром, завдяки якому держава стала відомою та з чим асоціюється.
- Наприклад, під час виходу Італії показали піцу. Однак коли виходили українські спортсмени – в ефір вивели фото Чорнобильської атомної електростанції.
- До слова, це вже не перший скандал щодо України на Олімпіаді. Напередодні на сайті опублікували карту України без Криму.