Україна "прославилась" Чорнобилем: південнокорейський канал вибачився за фейл на Олімпіаді

Під час трансляції відкриття Олімпіади трапився черговий скандал, пов'язаний з Україною. Південнокорейський телеканал MBC показав, що держава нібито асоціюється лише з Чорнобилем. Канал вже вибачився за обурливу поведінку.

Телеканал опублікував офіційне вибачення, визнавши свою провину. Однак текст – дуже короткий і без довгих пояснень.

До теми Ще один фейл Олімпіади: південнокорейський канал проілюстрував Україну Чорнобилем

Представники телеканалу зазначили, що для ознайомлення з країнами були використані "невідповідні зображення та описи".

Ми просимо вибачення у країн, включно з Україною, та наших глядачів,

– мовиться у дописі.

Інші безглузді порівняння

Глядачів здивувало те, що телеканал не підібрав певної тематики, з якою хоче асоціювати різні країни. Наприклад, Велику Британію асоціювали з королевою Єлизаветою ІІ, а Норвегію – з лососем.

Обурливими були також такі факти:

Гаїті асоціювали з протестами;

Сирію – з 10-річною війною.

Скандал з Чорнобилем на Олімпіаді: коротко