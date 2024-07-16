Південь Росії, Бурятія та Крим частково залишились без світла

У тимчасово окупованому Криму заявили про тимчасові відключення світла. Також без світла Південь Росії. Зокрема, Ростов, Таганрог та інші російські міста.

Немає світла також в Бурятії. Офіційно в російському міненерго повідомили, що відбувся збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. У телеграм-каналах написали, що у Бурятії вибухнула Гусиноозерська ГРЕС, а в Криму – аварія на Балаклавській ТЕС, пише 24 Канал.

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Що відомо про відключення світла в Росії

В російському міненерго заявили, що на Півдні Росії запровадили часові графіки обмеження споживання світла на 1,5 гігавата. Росіяни заявили, що запровадили обмеження в умовах підвищених навантажень на енергосистему, щоб зберегти стійкість енергосистеми.

Ростовська АЕС заживляє Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля,

– заявило росЗМІ, яке в Росії визнане "іноагентом".

Російські ЗМІ писали, що напруга стрибала у центрі Ростова, а в Таганрозі – масові відключення світла. У Краснодарі без світла, за даними телеграм-каналів, понад 100 підстанцій. Тож в місті:

не працюють 150 світлофорів,

не курсує громадський транспорт;

без світла мешканці деяких районів, магазини.

Росатом запевнив, що нібито після аварії радіаційне тло на АЕС залишається "у нормі".

Орієнтовно о 17:00 в російському міненерго сказали, що буцімто обсяг тимчасових обмежень в енергосистемі Півдня Росії знизили на 500 мегаватів.

До речі, світло на Півдні Росії вимикають, хоч там температура сягає 38 – 39 градусів тепла.

Яка ситуація в Криму

У так званому Крименерго пояснили, що з 14:30 16 липня вони запроваджуватимуть тимчасові відключення ліній електропостачання, щоб мінімізувати навантаження мережного обладнання. Там запевнили, що захід вимушений і тимчасовий.



Без світла залишились Ялта, Алушта, Керч, Феодосія, Судак та багато інших міст. Згодом енергетики опублікували графіки відключень світла й на інші дні.

Офіційно окупаційна влада цю інформацію не підтверджувала, проте в телеграм-каналі "Кримський вітер" заявили, що аварія трапилась на Балаклавській ТЕС у Севастополі.

Чому без світла залишилась Бурятія

Аварійне відключення в Бурятії сталося на енергоблоці Гусиноозерської теплової електростанції (ГРЕС), в енергосистемі Забайкалля є обмеження подачі електрики,

– заявила російська влада.

У телеграм-каналах росіян написали, з посиланням на місцевих мешканців, що на теплоелектростанції в Бурятії пролунав вибух, а з території підприємства йшов дим. Після цього там вимкнули два з трьох енергоблоків, а у мешканців зникло світло. Офіційно причини аварії влада не повідомила.

Глава Бурятії Алєксєй Цединов заявив, що станом на вечір в Бурятії без світла були деякі мешканці Улан-Уде та ще 75 населених пунктів. Проте додав, що енергетикам "дали команду" під'єднувати всіх споживачів, адже буцімто резервну схему електроживлення реалізували.

"Ще потрібно окремо сказати, зупинка енергоблока трапилася через появу нориці в котлі. Енергоблок було зупинено, спрацювала автоматика – аварійні клапани скидання тиску, а це голосно. Саме спрацьовування клапанів чули очевидці", – запевнив посадовець.

Проте він не пояснив, чому місцеві бачили дим.

Що відбувалось на Гусиноозерській тепловій електростанції: дивіться відео

До речі, пресслужба Гусиноозерської ГРЕС заявила, що на електростанції сталося "мимовільне пошкодження" трансформатора, що спричинило вимкнення всіх енергоблоків електротрансформації, які працювали.