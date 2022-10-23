В Україні була масштабна повітряна тривога: по іранських дронах працювала ППО

Уночі в південних регіонах України пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили і в інших регіонах. Причиною цього став запуск іранських дронів-камікадзе з тимчасово окупованого Криму.

У деяких регіонах працювали сили Протиповітряної оборони. Тривоги оголошували на Півдні, Сході, в Центрі та в частині інших регіонів.

Зверніть увагу Масований обстріл України, вороги вийшли з Чкалового і Чарівного: хронологія 241 дня війни

Де пролунали сирени

Приблизно о 1 ночі першими сирени залунали на Півдні, Сході та в Центрі. Згодом тривоги розповсюдили аж до Заходу.

Відбій почав лунати приблизно о 2 ночі. Останніми о 2:40 долучилися Кіровоградська та Полтавська області. Щоправда, небезпека лишилась у Нікопольському районі Дніпропетровської області та у Вознесенському Миколаївської.

Повітряну тривогу оголошували у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Хмельницькій області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Донецькій області;

Харківській області.

Крім того, у Нікопольському районі Дніпропетровщини оголосили загрозу артилерійського обстрілу, а на Луганщині – безперервна повітряна тривога з 4 квітня.

Іранські дрони знешкоджувала ППО

За даними моніторингових груп, окупанти запустили 35 іранських дронів. Від початку тривог з'явилися повідомлення про роботу ППО у:

Миколаївській області;

Синельниківському районі Дніпропетровської області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

у Києві.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у місті було чути звук вибуху. Міський голова закликав громадян перебувати в укриттях. Ймовірно, спрацювала ППО.

Також звуки вибухів пролунали в Запорізькій області. Ймовірно, окупанти атакували ракетами. У мережі повідомляють про щонайменше 2 вибухи.

На Миколаївщині також повідомили про ракетні обстріли. Після вибухів у Миколаєві та області почалися перебої зі світлом. Ймовірно, окупанти атакувати об'єкт критичної інфраструктури.

Також надійшли повідомлення про роботу ППО на околицях Києва.

Що потрібно пам'ятати під час тривог

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів, насамперед варто пам'ятати, що це може бути результат роботи сил ППО. Однак важливо у жодному разі не публікувати фото та відео, на яких видно роботу Протиповітряної оборони. Ворог моніторить наш інфопростір і може скористатися цим.

Якщо все ж був приліт – важливо під час тривоги не публікувати кадрів з наслідками атаки та не повідомляти у мережі адресу чи назву місця удару, адже цим також можуть скористатися окупанти.

Ну і не менш важливе – якщо ви чуєте звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотора мотоцикла, то найімовірніше це той самий іранський "мопед".

Цікаво – чи можуть іранські дрони залетіти у Європу: дивіться відео

Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях, енергетичних об'єктах тощо. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.