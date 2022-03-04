На Півдні ворог хоче прорватися до Миколаєва й продовжує наступ на Запоріжжя та Маріуполь

Росія дев'ятий день повномасштабно атакує Україну. У Таврії вбивці силами до п'ятнадцяти батальйонних тактичних зосередили зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

Окупанти перегрупувалися та ввели частини оперативних резервів до БТГр. Після цього вони продовжили наступ у напрямку Запоріжжя.

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Частину сил росіяни перекинули на Маріуполь.

Тимчасовий успіх

Крім цього, терористи ввели в операцію десантно-штурмові підрозділи збройних сил Росії у напрямку на Миколаїв. Їх зупинили по дорозі до міста, але вони мали тимчасовий успіх на напрямку Вознесенська.

Перевозять злочинців

Генштаб повідомив, що фіксують переміщення великої кількості транспорту з тимчасово окупованої території Криму. Саме там росіяни перевозять злочинців з місць тюрем для організації диверсій у Миколаївській області.

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