На Півдні ворог закріпився в районі Таврійського та провів повітряну розвідку в районі Затоки
28 квітня 2022 , 07:40
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують наступ на Таврійському напрямку. Зокрема, у результаті штурмових дій ворог закріпився в районі Таврійського.
Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації з російським вторгненням в Україну, опубліковані вранці 28 квітня.
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Яка ситуація в районі Таврійського станом на 28 квітня
- За оперативною інформацією Генштабу, на Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів. Їх завдання полягає в тому, щоб ввести в оману та недопустити перекидання українських військ на інші напрямки.
- У результаті штурмових дій російські війська закріпилися в районі Таврійського.
- Також ворог намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях військ ЗСУ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря, а в районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Крім того, з метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження, загарбник провів повітряну розвідку в районі Затоки.
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