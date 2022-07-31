На Півдні ЗСУ ліквідували 2 ворожі гаубиці "Мста-Б", "Град", склади й понад 30 окупантів

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. За добу 30 липня вони спопелили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. росіяни продовжують бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти зосереджені на тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударах.

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окупанти втратили ще 2 склади БК на Півдні

Українська авіація 30 липня завдала шістьох результативних ударів по позиціях росіян.

Тричі бійці ЗСУ атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі.

Ще тричі пари гелікоптерів вдарили по опорних пунктах окупантів в Херсонському і Миколаївському районах.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи також значно скоротили сили та запаси ворога. Підтверджені втрати за добу становлять:

33 окупанти,

2 гаубиці "Мста-Б",

реактивна система залпового вогню "Град",

протитанковий ракетний комплекс,

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Остаточні втрати загарбників наразі уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росіян в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні російська загарбницька армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 30 липня українські захисники вже ліквідували 40,67 тисячі окупантів.

Окрім цього, росія втрачає силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили.

1759 танків,

3995 бойових броньованих машин,

906 артилерійських систем,

258 РСЗВ,

117 засобі ППО,

222 літаки,

190 гелікоптерів,

733 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

78 одиниць спеціальної техніки.

Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тож росія могла втратити набагато більше.

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