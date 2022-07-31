На Півдні ЗСУ ліквідували 2 ворожі гаубиці "Мста-Б", "Град", склади й понад 30 окупантів
Джерело:ОК "Південь"
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. За добу 30 липня вони спопелили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. росіяни продовжують бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти зосереджені на тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударах.
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Українська авіація 30 липня завдала шістьох результативних ударів по позиціях росіян.
- Тричі бійці ЗСУ атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі.
- Ще тричі пари гелікоптерів вдарили по опорних пунктах окупантів в Херсонському і Миколаївському районах.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи також значно скоротили сили та запаси ворога. Підтверджені втрати за добу становлять:
- 33 окупанти,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- реактивна система залпового вогню "Град",
- протитанковий ракетний комплекс,
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
Остаточні втрати загарбників наразі уточнюють.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Загальні втрати росіян в Україні
Від початку повномасштабної війни в Україні російська загарбницька армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 30 липня українські захисники вже ліквідували 40,67 тисячі окупантів.
Окрім цього, росія втрачає силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили.
- 1759 танків,
- 3995 бойових броньованих машин,
- 906 артилерійських систем,
- 258 РСЗВ,
- 117 засобі ППО,
- 222 літаки,
- 190 гелікоптерів,
- 733 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
- 174 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 2889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 78 одиниць спеціальної техніки.
Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тож росія могла втратити набагато більше.
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