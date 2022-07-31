На Півдні ЗСУ ліквідували 2 ворожі гаубиці "Мста-Б", "Град", склади й понад 30 окупантів

31 липня 2022 , 01:30
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Джерело:

ОК "Південь"

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. За добу 30 липня вони спопелили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. росіяни продовжують бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти зосереджені на тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударах.

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окупанти втратили ще 2 склади БК на Півдні

Українська авіація 30 липня завдала шістьох результативних ударів по позиціях росіян.

  • Тричі бійці ЗСУ атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі.
  • Ще тричі пари гелікоптерів вдарили по опорних пунктах окупантів в Херсонському і Миколаївському районах.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи також значно скоротили сили та запаси ворога. Підтверджені втрати за добу становлять:

  • 33 окупанти,
  • 2 гаубиці "Мста-Б",
  • реактивна система залпового вогню "Град",
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
  • 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Остаточні втрати загарбників наразі уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росіян в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні російська загарбницька армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 30 липня українські захисники вже ліквідували 40,67 тисячі окупантів.

Окрім цього, росія втрачає силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили.

  • 1759 танків,
  • 3995 бойових броньованих машин,
  • 906 артилерійських систем,
  • 258 РСЗВ,
  • 117 засобі ППО,
  • 222 літаки,
  • 190 гелікоптерів,
  • 733 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
  • 174 крилаті ракети,
  • 15 кораблів та катерів,
  • 2889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 78 одиниць спеціальної техніки.

Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тож росія могла втратити набагато більше.

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Автор: Ольга Котів