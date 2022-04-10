На Півдні ЗСУ знищили бомбардувальник, повно техніки та живу силу ворога
Джерело:ОК "Південь"
В ОК "Південь" розповіли про ситуацію та успіхи українських захисників на Півдні країни.
Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та його ресурси, відтісняючи противника з займаних позицій. Саме так сталось при спробі окупантів покращити своє становище на Миколаївському напрямку.
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Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.
Втрати ворога на Півдні за ніч
В ОК "Південь" повідомили, що загальні втрати ворога тільки за ніч проти 10 квітня склали 70 окупантів та 7 одиниць техніки.
Ситуація в Чорному морі залишається майже без змін. Корабельно-катерні групи противника і надалі здійснюють блокувальну діяльність.
Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту,
– повідомив представник ОК "Південь".
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