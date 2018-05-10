Півмільйона одеситів найближчі дні залишаться без води
Протягом 10-11 травня 2018 року в 3-х районах Одеси відключать водопостачання.
Про це повідомляє прес-служба "Інфоксводоканал".
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Води в крані не буде в Приморському, Малинівському та Київському районах. Причиною відключення стали ремонтні роботи. До системи водоканалу під'єднують нову трубу.
Протягом наступних двох днів у зазначених районах будуть цілодобово працювати бювети, крім того жителям підвозитимуть свіжу воду у цистернах.
Джерело: 24 Канал
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