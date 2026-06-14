Тисячі людей вийшли на протест проти расизму після резонансного нападу у Північній Ірландії

Тисячі людей зібралися в суботу, 13 червня, на антирасистський протест у Белфасті, що у Північній Ірландії. Днями по всьому місту стався спалах насильства: під час заворушень постраждали житлові будинки, підприємства та транспортні засоби.

Вони спалахнули після того, як мігрант скоїв напад з ножем на чоловіка, передає BBC.

Дивіться також В Європі змінюють закон про мігрантів: у ЗМІ пишуть про можливі депортації

Що відбувається у Північній Ірландії?

Мітинг "Разом проти ненависті" розпочався близько 13:00 біля мерії. Поліція перекрила низку доріг, щоб сприяти проходу натовпу.

Деякі мітингарі тримали великі прапори, інші – саморобні плакати: "Удар у відповідь расизму", "Біженці вітаються" та "Бунтівники не говорять від імені Белфаста".

Заворушення в Ірландії: дивіться відео

Together Against Hate Belfast City Hall pic.twitter.com/2SSfy9f0e4 — Siobhán Harding (@siobhanpharding) June 13, 2026

У натовпі були представники низки політичних партій та профспілок.

Протест був організований групою "Об'єднані проти расизму". Вона повідомила, що на мітинг прийшло до 20 000 осіб.

Заворушення в Ірландії: дивіться відео

An estimated 3,000 people have attended an anti-racism rally in Belfast.(Colm Lenaghan)

Read more: https://t.co/gqIK4IbnLK pic.twitter.com/wkaSZQGPZT — The Irish News (@irish_news) June 13, 2026

Нагадаємо, що на початку тижня Хаді Алодід, 30-річний уродженець Судану, напав на Стівена Огілві. На відео з мережі було видно, як зловмисник сидить на потерпілому просто посеред вулиці і завдає йому ударів ножем.

Чоловік, якому близько 40 років, дістав важкі поранення. Зловмиснику вже висунули звинувачення в замаху на вбивство.

Після звісток про напад у низці міст Північної Ірландії відбулися акції протесту. Люди виходили на мітинги в Лондондеррі, Антрімі, Ньютаунаббі, Баллімені, Бангорі та Белфасті.

В окремих районах ситуація загострилася. Зокрема, учасники заворушень спалили автобус у східному Белфасті. Тому автобусне та залізничне сполучення було призупинено по всій Північній Ірландії на кілька ночей. Також було підпалено будинки та автівки.