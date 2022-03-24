Північна Корея випробувала заборонені міжконтинентальні ракети
Джерело:ВВС
КНДР провела випробування заборонених міжконтинентальних балістичних ракет, попри введений у 2017 році мораторій.
Зранку 24 березня з'явилася інформація, що КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря. Підозру, що це була саме балістична ракета, підтвердили в Південній Кореї та Японії.
До теми Путін звернувся по допомогу до Північної Кореї, але навіть там відмовили, – ЗМІ
Ракета пролетіла понад тисячу кілометрів
У Японії підрахували, що випущена ракета пролетіла 1100 кілометрів, досягнувши висоти понад 6000 кілометрів. Вона впала у водах на південь від Японії після більш ніж години польоту.Зверніть увагу! Мораторій на випробування балістичних ракет великої дальності та ядерні випробування Кім Чен Ин ввів у 2017 році – після переговорів із тодішнім президентом США Дональдом Трампом.
Нещодавно Північна Корея також провела низку ракетних випробувань. Деякі з них Пхеньян називав запусками супутників, але США та Південна Корея вважали, що насправді то були випробування системи міжконтинентальних балістичних ракет.
До теми – Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю: відео